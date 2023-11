La Société algérienne de chirurgie du genou, de la hanche et de l’arthroscopie (SAGHA) vient de se lancer dans un partenariat avec l’association tunisienne de simulation en arthroscopie (l’ATSA) pour la formation de chirurgiens orthopédistes algériens en arthroscopie sur simulateur, a-t-on appris auprès de la SAGHA.

"Nous avons tout un programme pour la formation de nos chirurgiens orthopédistes en arthroscopie sur simulateur en Tunisie, en partenariat avec l’ATSA", a souligné dans une déclaration à l’APS le président de la SAGHA, Lyes Ait El Hadj, en marge du 3e congrès annuel de la SAGHA, ouvert vendredi à Oran. Pour sa part, le président de l’ATSA, Pr Mustapha Koubaa a fait savoir que l’ATSA est la première association africaine qui s’intéresse à la simulation en arthroscopie, ajoutant que son objectif c’est de former les chirurgiens tunisiens, maghrébins et africains en arthroscopie.

"Nous avons acquis un matériel de pointe qui permet de simuler les opérations orthopédiques les plus complexes", a-t-il encore affirmé, notant que le slogan de l’ATSA "Jamais la première fois su r les patients", met en exergue l’importance de maitriser les techniques de l’arthroscopie virtuellement, sur un simulateur, avant de passer à la chirurgie réelle sur les patients.

Le 3e congrès de la SAGHA se tient du 3 au 5 novembre en cours, avec la participation de spécialistes en orthopédie algériens et étrangers de France et de Tunisie, qui animeront des symposiums, des conférences et des ateliers sur divers thèmes en rapport avec la chirurgie orthopédique, notamment la reprise des prothèses totales de la hanche et du genou.