L’entreprise publique JUMAGRO de Taher (Jijel), spécialisée dans la transformation des fruits et légumes, vient d’entamer des essais de production d’huile d’olive vierge après avoir réceptionné un premier lot de 60 tonnes d’olives, a appris l’APS, samedi, auprès du président-directeur général de l’entreprise, Mebarek Ouali.

Le même responsable a précisé que ces essais, qui s’inscrivent dans le cadre de la reprise des activités des entreprises à l’arrêt, s’effectuent à la suite de la livraison, par la Société Agriculture et Aménagement spa (AGRAL/AM), de 60 tonnes d’olives, en exécution d’une convention entre cette dernière société et l’entreprise JUMAGRO.

De nombreux agriculteurs activant dans filière oléicole, dans la wilaya de Jijel ou en dehors, ont été contactés à l’effet d’approvisionner l’unité de transformation qui dispose d’une capacité de production de 500 bouteilles par heure d’huile d’olive vierge.

Le P-d.g de JUMAGRO a également fait savoir qu’il est prévu de faire démarrer, "au 1er trimestre de l’année 2024", le reste des lignes de production de l’entreprise, destinées à transformer des fruits et légumes pour la production de jus, de confitures et de produits congelés, ainsi qu’à conditionner des fruits et légumes.

L’entrée en production de la première ligne (production d’huile d’olive vierge) a permis de générer 70 postes de travail directs et 200 emplois indirects, a indiqué M. Ouali, soulignant que l’entrée en production de l’ensemble des lignes permettra de passer, en matière d’emploi, à 250 postes permanents et 600 postes temporaires.

JUMAGRO est un modèle de partenariat public-public (AGRODIV et MADAR HOLDING).

Ses activités avaient été suspendues en 2016 avant cette reprise qui intervient dans le cadre de la relance des entreprises à l’arrêt.