Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a ordonné, samedi à Alger, la formation d'une commission mixte entre son département ministériel

et le ministère de l'Hydraulique, chargée de "suivre de manière quotidienne et périodique" les projets de raccordement de 40.000 logements au réseau d'eau potable et aux réseaux d'assainissement au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah (Alger), en prévision de leur distribution au début 2024.

Présidant une réunion technique, accompagné du ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal et en présence du wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi et de directeurs centraux des deux ministères sur le site des 6.000 logements relevant de l'Agence d'amélioration et de développement du logement (AADL) à la nouvelle ville de Sidi Abdallah, le ministre a indiqué que cette commission œuvrera à "éradiquer tous les obstacles susceptibles d'entraver l'avancement des travaux de plusieurs projets de raccordement des logements au réseau d'eau potable et aux réseaux d'assainissement".

La commissio n s'attèlera, poursuit le ministre, à "livrer ces projets dans les délais impartis pour permettre la distribution de cités disposant de toutes les conditions d'une vie décente".

A l'ouverture de cette réunion, le schéma directeur des réseaux d'assainissement a été présenté, indiquant que la station d'épuration des eaux située dans le sud de la ville de Sidi Abdallah a atteint un taux d'avancement des travaux de 75%, dont le parachèvement est prévu en fin mars 2024.

Concernant le réseau d'eau potable, une présentation a été faite sur la situation des six (6) complexes hydrauliques, dont un déjà mis en service et les autres en cours de réalisation.

Selon les explications fournies, les travaux de réalisation du deuxième complexe hydraulique, qui comprend deux réservoirs d'une capacité de 25.000 m3 chacun, ont été récemment lancés, tandis que la Direction des ressources en eau est chargée de la réalisation du troisième complexe, qui comprend deux réservoirs d'une capacité de 7.500 m3 chacun, dont les travaux ont débuté en septembre dernier.

Les chiffres présentés ont indiqué que le taux d'avancement des travaux du quatrième complexe hydraulique (30.000 m3) était de 50%, tandis que les travaux des cinquième et sixième complexes, comprenant deux réservoirs d'une capacité de 10.000 m3, ont été ach evés.

Par ailleurs, une présentation a été faite sur l'avancement des travaux de raccordement aux réseaux d'eau potable à l'intérieur et à l'extérieur des sites de logements, à même de contribuer à résoudre le problème de l'approvisionnement en eau des habitants de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, en plus d'y fournir de l'eau potable de manière "fluide et régulière" au profit de 35.644 logements.

En outre, le projet de raccordement de la station de dessalement de l'eau de mer "Fouka 2" au complexe hydraulique "Sahel" et, par son intermédiaire, à la nouvelle ville de Sidi Abdallah et aux communes de l'ouest d'Alger, ainsi qu'aux réseaux de raccordement de la nouvelle ville "Bouinan" et des pôles résidentiels "El Safsaf", "Houch el Rih", outre les communes de l'est de Blida.

Lors de la visite sur le terrain, M.

Belaribi, accompagné de M.

Derbal, a inspecté la station d'épuration des eaux située sur le côté sud de la nouvelle ville de Sidi Abdallah.

La délégation ministérielle s'est, à cette occasion, enquise de l'avancement des travaux avant de visiter le site de réalisation du complexe hydraulique de 30.000 m3, où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a émis des instructions portant "accélération de la cadence des travaux".

La délégation ministérielle a également visité les sites de réalisation des complexes hydrauliques d'eau potable de 7.500 m3 et de 25.000 m3 pour s'enquérir de l'avancement des travaux de ces deux projets.

Dans une déclaration à la presse au terme la visite, M.

Belaribi a affirmé que "la coordination gouvernementale" permettra de distribuer "au moins 40.000 logements" dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah au début de l'année 2024, se félicitant du rôle joué par le ministère de l'Hydraulique dans l'accélération du rythme de réalisation des projets d'alimentation des logements en eau potable et de réalisation des travaux d'assainissement.

"Des investissements considérables estimés à plus de 15 milliards de DA ont été alloués à la réalisation de ces projets", a précisé le ministre, affirmant que les opérations qui consistent à "construire et assurer des logements aux citoyens algériens" se poursuivront conformément aux instructions du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune.

De son côté, le ministre de l'Hydraulique a expliqué que la cadence des travaux de différents projets était "acceptable", soulignant avoir donné "de strictes instructions pour accélérer cette cadence et respecter les délais, ayant une relation directe avec la livraison des logements".

Il a aussi expliqué que son département ministériel a œuvré avec le minis tère de l'Habitat pour prendre en charge toutes les préoccupations en vue d'assurer des logements décents dotés de structures et de services publics.