Des membres du Conseil supérieur de la Jeunesse (CSJ) ont reçu samedi, une délégation du Département des relations extérieures du Comité central du parti communiste chinois (PCC), avec laquelle ils ont passé en revue les moyens de renforcer les relations bilatérales dans le domaine de la jeunesse.

Dans une déclaration à l'issue de l'audience, le vice-président du CSJ, chargé des affaires d'autonomisation des jeunes, Abdelhalim Benbada a indiqué que "cette rencontre a permis d'évoquer les moyens de renforcer et de consolider les relations entre le CSJ et le Parti communiste chinois dans le domaine de la jeunesse". La délégation chinoise a également pris connaissance de " l'expérience algérienne dans la création du CSJ, en tant qu'organe consultatif, et a écouté des explications sur ses missions et ses perspectives d'avenir", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Benbada a salué les relations distinguées entre les deux pays, qui selon lui, "relèvent d'une coopération stratégique". A son tour, le chef de la délégation chinoise, a souligné l'importance du CSJ dans la formation de ce segment de la société et pr endre connaissance de ses préoccupations, exprimant sa volonté de renforcer la communication avec le conseil et d'approfondir les échanges entre jeunes, ce qui aura un impact positif sur les relations entre les deux pays".

Il a également évoqué " les relations historiques" algéro -chinoises" qui marquent cette année le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays".