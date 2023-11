Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a affirmé, samedi, que le dialogue social avec les partenaires sociaux était "un choix stratégique" et "un outil exemplaire" pour relever les défis économiques et sociaux que connait le monde du travail.

Lors d'une rencontre nationale des cadres des services de l'inspection du travail au Centre familial de la sécurité sociale à Ben Aknoun (Alger), le ministre a insisté sur l'importance de "préserver la stabilité du climat social et de renforcer la culture du dialogue en tant qu'outil civilisationnel sur lequel repose le monde du travail, et qui s'inscrit au cœur des intérêts des autorités publiques".

Le ministre a fait savoir que la rentrée sociale de cette année a été marquée par "la stabilité et le calme", estimant que cela est dû principalement aux "mesures prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour renforcer et consolider le front social, préserver ses acquis, et protéger les catégories vulnérables". Evoquant le rôle de l'inspection du travail, M. Bentaleb a souligné que l a protection des acquis sociaux, la garantie des droits des travailleurs et leur protection sur les lieux de travail, ainsi que la concrétisation de la politique et de la stratégie de l'Etat dans ce domaine, nécessitent "le renforcement du rôle des dispositifs de contrôle".

Il a ajouté que le rôle des inspecteurs du travail s'inscrit dans cette démarche eu égard à "l'importance de leur effort continu pour garantir l'application correcte de la législation du travail, outre leur accompagnement des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants pour trouver des solutions juridiques et surmonter les difficultés, afin de préserver la santé, la sécurité et les droits des travailleurs".

Le nombre de visites effectuées par l'inspection du travail a augmenté à plus de 154.000 visites au cours des 9 premiers mois de 2023, contre 133.000 visites au cours de la même période de l'année précédente, a précisé le ministre, ajoutant que les activités de contrôle ont couvert tous les domaines prévus par la législation du travail, y compris la lutte contre la non déclaration des travailleurs et la garantie du respect de leurs droits fondamentaux. M. Bentaleb a mis l'accent sur la nécessité de redoubler d'efforts et d'œuvrer à "accompagner les partenaires sociaux dans le cadre du renforcement et de la consolidation de la culture du dialogue social au sein de l'entreprise, à travers la sensibilisation, l'orientation et l'exploitation de l'expérience de l'inspection du travail pour prévenir les conflits collectifs au travail".