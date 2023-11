L'activité manufacturière française a continué de se détériorer en octobre, une nouvelle baisse de la demande ayant entraîné un fort repli des nouvelles commandes, selon l'indice publié jeudi par le cabinet S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCBO). L'indicateur a reculé de 44,2 en septembre à 42,8 en août, son plus faible niveau depuis mai 2020, selon S&P. Une valeur supérieure à 50 est synonyme d'expansion de l'activité, tandis qu'une valeur inférieure à ce seuil est synonyme de contraction.

"Les fabricants français ont de nouveau été confrontés à une conjoncture très difficile en octobre, la production ayant reculé pour un dix-septième mois consécutif, tandis que le volume global des nouvelles commandes et les ventes à l'export ont affiché, hors mois de pandémie, leurs plus fortes baisses depuis mars 2009", a commenté un économiste. "L'industrie manufacturière souffre principalement de la morosité de la demande, la faiblesse des ventes sur le territoire national et sur les marchés étrangers s'étant accompagnée de la plus forte réduction du travail en cours dans les usines françaises depuis le début de l'année 2020", a- t-il ajouté.

Ce recul de l'emploi s'est traduit par des non-renouvellements de contrats temporaires voire des licenciements. Selon le communiqué, les quelque 400 entreprises de l'industrie manufacturière interrogées ont fait part d'une diminution de la demande sur les marchés européens, notamment l'Allemagne, première économie européenne. Les perspectives d'activité pour les douze prochains mois se sont aussi dégradées en raison de "la très grande faiblesse de la demande", le degré de pessimisme atteignant un point haut en trois ans et demi dans un contexte de taux élevés, a souligné S&P. Outre des suppressions de postes, les fabricants ont signalé la mise en place d'autres mesures de réduction des coûts, comme des volumes d'achats moindres.