La sélection algérienne de taekwondo a engagé cinq athlètes à la 14e édition du Championnat d'Afrique de la discipline, prévue les 5 et 6 novembre à Abidjan (Côte d'Ivoire), avec l'objectif de décrocher des médailles, a indiqué le directeur technique national, SalimAchouri. Dans une déclaration à l'APS, Achouri a assuré que les meilleurs athlètes ont été sélectionnés pour ce rendez-vous continental qui regroupera les meilleurs nations africaines.

"Nous nous attendons à une forte concurrence, notamment, des athlètes égyptiens, tunisiens et marocains, mais nos représentants ont la ferme détermination de revenir avec des médailles et glaner des points dans la course à la qualification aux Jeux olympiques Paris 2024", a-t-il déclaré. Avant d'enchainer : "Notre meilleure chance de qualification aux JO-2024 repose sur Islam Guetfaya (seniors/+87 kg), qui possède les qualités pour décrocher une qualification olympique. Pour composter son billet, Guetfaya devra se hisser en finale du tournoi qualificatif prévu en février 2024 à Dakar".

Concernant la préparation de la sélection nationale p our ce rendez-vous, Achouri a regretté le manque de moyens de la Fédération empêchant les athlètes algériens de participer aux tournois Open du circuit international pour élever leur niveau en se frottant aux meilleurs athlètes du monde. "Notre absence dans les tournois internationaux handicape nos athlètes, qui accusent un retard dans la course à la qualification olympique", a-t-il dit.

Avant sa participation au Championnat d'Afrique, la sélection nationale de taekwondo a participé au Tournoi International Open G1 disputé du 21 au 23 octobre au Qatar.