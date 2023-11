Envisageables en cas d'échec des méthodes simples, les opérations du pied d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles d'il y a 20 ans. A l'occasion de la Semaine de la santé du pied, ont fait le point sur les progrès.

On dit d'elle qu'elle est "à ciel ouvert". La chirurgie du pied traditionnelle est ainsi nommée car elle nécessite une large incision, offrant une vue 5 étoiles sur la partie du pied à réparer. La doyenne des chirurgies est toujours pratiquée dans les blocs aujourd'hui. Mais elle n'est plus la seule option des chirurgiens. "Depuis ces 10-15 dernières années, les opérations sont de moins en moins agressives", se réjouit le Pr Didier Mainard, chirurgien orthopédiste. La grande différence ? Des ouvertures minimes. "Avec la chirurgie mini-invasive, là où la cicatrice était avant de 4 à 5 cm, elle fait aujourd'hui 2 à 3 cm, voire moins. Avec une chirurgie percutanée, l'incision ne fait que quelques millimètres".

DES INSTRUMENTS DE PLUS EN PLUS MINIATURISÉS

"Ces chirurgies moins invasives ont aussi été rendues possibles grâce à la miniaturisation des instruments. Nous avons aujourd'hui de très fins bistouris, de minuscules fraises, et jusqu'aux toutes petites vis."

Les opérations sont désormais souvent pratiquées sous anesthésie locorégionale (seuls la jambe et le pied sont endormis). Ce qui autorise, plus qu'avant, "une pratique en ambulatoire : le patient entre au bloc le matin et rentre chez lui le soir." Une cicatrice plus petite, c'est plus joli. Mais ce type d'opérations permet aussi un retour à la maison plus simple : moins d'œdèmes et de douleur, une récupération plus rapide.

D'EXCELLENTS RÉSULTATS POUR L'HALLUX VALGUS

La pathologie la plus opérée concerne l'hallux valgus. La chirurgie est indiquée lorsque la douleur rend difficiles le chaussage et les activités quotidiennes ou en cas d'hallux valgus de l'adolescente, pour des raisons psychologiques. Mais jamais pour une simple gêne esthétique isolée. Le but est de réaligner le gros orteil afin d'éliminer la saillie osseuse : "Le chirurgien sectionne certains os (première phalange ou métatarsien), libère les tissus rétractés, puis réaxe les os avant de les fixer entre eux", explique le Pr Mainard.

UNE CHIRURGIE DE MOINS EN MOINS INVASIVE

La chirurgie peut soulager divers autres troubles de l'avant-pied, tels que les déformations d'orteils, l'arthrose du gros orteil ou le névrome de Morton. "Souvent, ces interventions sont encore moins lourdes que celle de l'hallux valgus, et se font en percutané ou en mini-invasif", souligne le Pr Mainard. Ainsi, l'opération du névrome de Morton, qui consiste le plus souvent à retirer le nerf à l'origine de la douleur, prend 15 minutes et permet de marcher le soir même sans chaussons.

Les orteils en griffe s'opèrent en sectionnant dans l'os, puis en allongeant les tendons et enveloppes articulaires qui étaient rétractés. "Mais la facilité des gestes et les bons résultats obtenus ne doivent pas occulter les possibles complications, parfois invalidantes, comme une diminution de la mobilité du pied voire l'apparition d'une arthrose, prévient le Dr Tulio Sarron, médecin spécialiste des pathologies des pieds et de la cheville à Paris. Il faut donc discuter des risques avec son chirurgien avant l'opération."

Enfin, pour ce qui est des troubles de l'arrière-pied (tendinites achilléennes, entorses de cheville...), l'épine calcanéenne exceptée, ils nécessitent encore des interventions à ciel ouvert. Mais même ici, précise le Dr Christophe Piat, "certains praticiens tentent déjà de développer des interventions moins invasives". Des techniques bénéfiques pour les patients…

A condition d'être réalisées dans les règles de l'art. "Les gestes demandent une réelle technicité", insiste le Pr Mainard. Car, si avec une chirurgie classique, le spécialiste voit ce qu'il fait "en direct", en percutané, ce n'est pas possible, car les incisions sont trop petites. "Pour être guidé, le chirurgien ne quitte pas des yeux pendant l 'opération des radios du pied, réalisées en direct par une radiographie peropératoire à faible irradiation, ou fluoroscopie. Cela lui permet de vérifier, à chaque instant, qu' il est au bon endroit pour faire le geste." Cela nécessite une réelle expertise et ne tolère aucun à-peu-près.

QUAND OPÉRER ?

Même si c'est "très moche », le critère esthétique n'est pas un argument suffisant à lui seul pour se faire opérer. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le handicap dans sa vie quotidienne, la douleur, la difficulté, voire l'impossibilité, de se chausser. "Avant de se tourner vers la chirurgie, il est souvent préférable, selon la pathologie, d 'essayer les moyens médicaux tels que physiothérapie, infiltrations, ondes de choc…", conseille le Pr Mainard