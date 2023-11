Dans quelques jours vous allez peut-être le sport en salle après de longues semaines d'abstinence. Gare au risque de tendinite ! Les conseils du Dr Delong, spécialiste en médecine physique et traumatologie du sport, pour soulager l'inflammation.

Si l'on sait souvent que la tendinite peut apparaître après un effort trop intense, on oublie qu'elle peut aussi nous faire souffrir lors de la "remise en route" d'une activité sportive. Ce qui risque d'être le cas chez nombre d'entre nous à partir de mercredi, lorsque les salles de sport seront enfin ouvertes. Avaler un anti-inflammatoire (lorsque cela ne vous est pas déconseillé) va permettre d'atténuer momentanément la douleur. Mais pour soigner cette tendinite, il va falloir faire preuve de patience.

C'est quoi une tendinite ?

Les tendons sont des cordons fibreux qui relient les muscles aux os. Ils transmettent la force musculaire et permettent le mouvement de l’articulation. En principe, ils sont résistants et assez élastiques mais si on les surmène ou qu’on reprend le sport sans penser à se préserver, la tendinite peut vite arriver... Cette inflammation est due en général au frottement du tendon contre l’os, ce qui provoque une microrupture de ses fibres. Tous les tendons peuvent être concernés. Cependant, certaines localisations sont plus fréquentes : celles du coude (tennis-elbow), de l’épaule, du poignet, de l’arrière du pied (tendon d’Achille) et de la face externe des hanches. Des régions du corps plus sollicitées lors des activités sportives.

Tendinite : les premiers gestes à faire

• Refroidissez. Pour cela, on applique une poche de glace enroulée dans un linge sur la zone douloureuse durant 20 min, deux fois par jour pendant sur 5 jours. "Cela réduit l'inflammation", explique le Dr Delong, spécialiste en médecine physique et traumatologie du sport.

• Massez doucement. En utilisant un gel anti-inflammatoire matin et soir (pas plus de 10 jours), en prenant soin d'éviter l'exposition au soleil (risque de brûlure, réaction allergique...).

Il existe aussi des compresses imprégnées d'anti-inflammatoire. Avantage : la diffusion est constante et prolongée.

• Mettez-vous au repos. Et arrêtez tout geste provoquant une douleur.

Une tendinite d'intensité modérée peut guérir de cette façon. Et consultez si cela ne passe pas en une semaine.

Idem en cas de douleur vive, qui limite beaucoup les mouvements.

Comment ça se soigne, une tendinite ?

"Le traitement dépend de l'importance de la tendinite, de sa localisation. Il peut comporter la prise d'anti-inflammatoires et des soins de kinésithérapie : massages des muscles autour du tendon pour le relâcher, cryothérapie (froid intense) anti-inflammatoire, ultrasons pour redonner de l'élasticité au tendon, ondes de choc pour améliorer la vascularisation et la cicatrisation" explique le Dr Delong. La durée d'une tendinite est variable selon la localisation : d'une ou deux semaine à deux ou trois mois, voire un an pour le coude. Pendant ce temps, pas de sport : mieux vaut se mettre en position "off" sous peine de rechute.

Les erreurs à éviter en cas de tendinite

Laisser traîner sa tendinite plus de 10 jours... et ne rien changer à ses habitudes

Avaler des antalgiques ou de l'ibuprofène pour tenir. Si continue l'entrainement, il y a un risque de rupture du tendon !

Continuer le sport avec un bandage ou une chevillère. C'est inutile à ce stade et ça peut donner un faux sentiment de sécurité.

Se faire manipuler. Pas d'ostéo en période aiguë Forcer sur les étirements. En s'imaginant que cela va "remettre les choses en place".