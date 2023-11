Les participants au 3è congrès international de l’association Euro-Méditerranéenne de la médecine du sommeil et ventilation, ouverte vendredi à Skikda, ont souligné "l’importance de faire prendre conscience aux citoyens et au corps médical des dangers pouvant résulter des maladies du sommeil et de l’insuffisance ventilatoire".

Les participants à cette rencontre scientifique de deux jours, organisée dans un hôtel de la commune de Filfila (Est de Skikda) par l’association Euro-Méditerranéenne de la médecine du sommeil et ventilation, en coordination avec l’Organisation algérienne pour l’environnement et la citoyenneté, ont insisté sur "la nécessité, aujourd’hui de développer la médecine du sommeil et ventilation, et de sensibiliser les citoyens et les médecins aux dangers pouvant résulter des maladies qui leur sont associées, en particulier les maladies cardiovasculaires, les risques d’accident vasculaire cérébral et l’hypertension artérielle qui menacent la vie du patient".

A cet égard, le président de l’association Euro-Méditerranéenne de la médecin e du sommeil et ventilation, le Dr Brahim Meksen, spécialiste algérien des maladies pulmonaires, exerçant en France, a indiqué que les médecins de diverses spécialités "doivent connaître les maladies du sommeil et les troubles ventilatoires qui peuvent être à l’origine de plusieurs autres maladies telles que l’hypertension et autres".

Pour sa part, le Dr Lamia Chergui, pneumologue dans un hôpital de Paris (France), et présidente d’honneur de l’Association Euro-Méditerranéenne, a souligné que "lorsque cette maladie est diagnostiquée par un médecin, le problème réside dans le fait que les équipements et appareils qui aident au traitement ne sont pas abordables pour les patients en raison de leurs prix élevés et de l’absence de prise en charge par la sécurité sociale en Algérie".

Le Dr Chergui a appelé à "la nécessité d’une couverture sociale de cette maladie, en Algérie, pour assurer l’accès aux traitements prescrits afin de soigner, entre autres, l’apnée du sommeil qui provoque l’affaissement de la langue à l’intérieur du larynx, empêchant l’air de pénétrer dans le corps et conduisant, de ce fait, à un arrêt respiratoire".

Pour sa part, Olivier Roquet, infirmier, membre de cette association, a abordé, dans sa communication, les méthodes de prise en charge, à domicile, des patients souffrant de maladies du sommeil et de la ventilation, le moment d’intervenir et la façon d’aider le patient à respirer.

"Il existe, selon lui, des pratiques éprouvées qu’il est nécessaire de maîtriser pour venir en aide aux malades, surtout s’ils sont obèses donc plus exposés à des troubles respiratoires". Ce congrès, auquel participent des médecins de différentes spécialités, exerçant à Skikda, a pour objectif d’attirer l’attention des médecins sur le fait que cette maladie peut être à l’origine de plusieurs autres maladies , et d’échanger des expériences, d’autant que les intervenants sont, pour la plupart, des médecins algériens spécialisés dans les maladies liées aux troubles du sommeil, pratiquant en France (spécialistes en radiologie, en maladies cardiovasculaires et en réanimation).

Les organisateurs ont fait savoir que la médecine du sommeil et ventilation "constitue une formation supplémentaire pour les médecins , une formation qui a débuté il y a quelques temps en Algérie, mettant à contribution des praticiens formés à l’étranger". Ils ont ajouté que la deuxième journée du congrès, samedi, verra l’organisation d’ateliers qui traiteront de plusieurs sujets tels que "le syndrome de l’apnée du sommeil " et "la ventilation des patients souffrant d’insuffisance cardiaque".