La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière au profit des foyers pour

personnes âgées a été lancée, jeudi à Alger, en coordination avec le ministère de la Santé, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination des catégories vulnérables.

Présidant le lancement de cette campagne au foyer pour personnes âgées de Dely Ibrahim, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a précisé que "cette opération est organisée en coordination avec le secteur de la santé, après le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière au profit des catégories vulnérables".

Cette campagne s'inscrit dans le cadre "de la protection des catégories vulnérables contre les différentes maladies et l'accompagnement des cellules de proximité des services de santé", a fait savoir la ministre qui a précisé que cette opération touchera "non seulement les foyers pour personnes âgées et leur personnel mais aussi les zones éloignées".

La campagne de vaccination contre la gr ippe saisonnière pour la saison 2023-2024 a été lancée dimanche dernier, après l'acquisition par le ministère de la Santé de deux millions de doses de vaccin, destinées spécifiquement aux catégories sociales vulnérables. Conformément aux instructions du ministère de la Santé, tous les établissements concernés dont les hôpitaux, les établissements publics de santé de proximité (EPSP) et les officines privées auxquels cette mission a été confiée, prendront en charge l'opération de vaccination, sachant que le vaccin est remboursable par la Caisse nationale de sécurité sociale pour les personnes atteintes de maladies chroniques et immunitaires.

Il s'agit également dans le cadre de cette campagne, de sensibiliser les catégories vulnérables aux dangers de la grippe saisonnière, notamment les personnes âgées souffrant de maladies chroniques comme l'asthme, les maladies cardiovasculaires ainsi que les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Pour prévenir cette maladie, les spécialistes recommandent d'éviter les lieux à forte fréquentation et mal-aérés, de se laver souvent les mains, de boire de grandes quantités d'eau tiède, d'adopter une bonne hygiène de vie et une alimentation saine.