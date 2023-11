Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour mettre les conditions idéales concourant à la réussite du match Algérie-Somalie, prévu le jeudi 16 novembre au stade Nelson-Mandela de Baraki (18h00), pour le compte de la 1re journée (Gr.G) des qualifications de la Coupe du monde 2026, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) jeudi dans un communiqué.

"Après un débat et des échanges entre les présents, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour mettre les conditions idéales concourant à la réussite de cette première sortie des Verts dans le cadre de sa campagne des éliminatoires du Mondial 2026, mais également pour assurer le confort de la délégation somalienne et des supporters", précise la même source.

Outre la Somalie, l'Algérie évoluera également aux côtés de la Guinée, de l'Ouganda, du Botswana, et du Mozambique.

Le premier à l'issue des dix journées se qualifiera pour la phase finale prévue aux Etats-Unis, au Canada, et au Mexique. Pour aborder les aspects organisationnels de ce match, une réunion de préparation s'est tenue mardi au siège de l'instance fédérale à Dely Brahim, "sur demande de la FAF, en présence de tous les intervenants concernés par l’organisation de cette rencontre, à savoir les services de la Gendarmerie nationale, de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Protection civile, les représentants du Ministère de la jeunesse et des sports, de l’Office du complexe olympique (OCO) Mohamed Boudiaf et d’autres services", souligne le communiqué.

"Lors de ce tour de table, Halim Djendoubi, secrétaire général adjoint de la fédération, a fait une présentation sur le dispositif organisationnel et le règlement de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde 2026", conclut la FAF.

Les "Verts" vont effectuer ainsi leur retour au stade Nelson Mandela de Baraki, ce dernier n'a abrité qu'un seul match de l'équipe nationale depuis son inauguration, le 23 mars dernier face au Niger (2-1), dans le cadre de la 3e journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier - 11 février).