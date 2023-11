Une session de formation a été lancée, jeudi à Alger, au profit de nombre d'enfants, traitant du thème des droits de l'enfant, et ce à l'initiative de l’Organe national de la protection et de la promotion de l'?enfance (ONPPE).

Selon les organisateurs, cette session organisée par l'ONPPE, en coordination avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) en Algérie, a été consacrée aux enfants lauréats du concours national organisé récemment, en vue de choisir des enfants ambassadeurs de protection des droits de l'enfant pour l'année 2024-2025, dans le but de leur permettre de participer aux rencontres qui abordent des thèmes en lien avec les droits de l'enfant. Présidant cette session, la déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi a affirmé que cette session de formation qui se déroule deux jours durant vise à faire connaitre l'ONPPE, différentes notions juridiques relatives aux droits de l'enfant et à inculquer aux participants à cette session, le savoir-faire, les techniques oratoires et de communication lors du traitement de thèmes ayant trait aux droits de l'enfant.

A cette occasion, Mme Cherfi a mis en avant l'intérêt particulier que l'Etat accorde à la protection et à la promotion de l'enfance, rappelant les réalisations et les acquis accomplis par l'Algérie en la matière, ainsi que les politiques et les programmes nationaux adoptés, en vue de concrétiser l'intérêt suprême de cette catégorie de la société. Par ailleurs, Mme Cherfi a dénoncé les actes criminels auxquels se livre l'entité sioniste contre le peuple palestinien, notamment les enfants, estimant que ces actes sont " des crimes de guerre et une violation des chartes internationales relatives à la protection des droits de l'enfant".