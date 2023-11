La reprise des prothèses totales de la hanche et du genou sera au cœur du 3ème Congrès de la Société algérienne de chirurgie du genou, de la hanche et de l’arthroscopie (SAGHA), qui se tiendra du 3 au 5 novembre à Oran, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

"Les prothèses ont toutes une durée de vie, qui peut être longue ou courte, selon plusieurs paramètres, ce qui fait qu’elles sont appelées, tôt ou tard, à être reprises et changées", a expliqué Pr Mohamed Medjahed, Président de ce Congrès.

La durée de vie d’une prothèse totale de la hanche (PTH) ou du genou dépend de la qualité de la prothèse elle-même, de la qualité de l’intervention chirurgicale et d’autres paramètres en rapport avec le respect d’un ensemble de mesures que le patient doit observer suite à la chirurgie, a indiqué Pr Medjahed.

"Une prothèse totale de la hanche ou du genou peut durer une trentaine d’années comme elle peut durer à peine dix, sans parler des prothèses ratées qui doivent être reprises peu de temps après l’intervention", a-t-il fait savoir. Des experts algériens et étrangers aborderont, a u cours des trois jours de ce congrès, plusieurs thématiques autour de la reprise des prothèses, comme "la planification dans la reprise de la PTH", "les nouveaux matériaux dans la reprise de la PTH", "l’équilibre lombo-pelvien et échec de la prothèse totale de la hanche", "reprise totale du genou : aspects techniques en dix étapes", "profil clinique et fonctionnel des gonarthrosiques opérés par prothèse totale du genou".

L’arthroscopie sera également le sujet de plusieurs interventions, comme "Intérêt de l’arthroscopie dans les ostéotomies tibiales hautes", "Intérêt de l’enseignement de la chirurgie arthroscopique", "Qu’est-ce qu’une arthroscopie blanche : Analyse de 407 cas d’arthroscopies pour lésions méniscales".