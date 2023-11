La réalisation de pas moins de 810 unités de logements public locatif (LPL) a été lancée mardi à Tizi-Ouzou, à l'occasion de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale (1er novembre 1954).

Ce programme qui se réparti sur cinq (5) localités, Makouda, Timizart, Aghribs, Draa-Ben-Khedda et Tizi-Ouzou, sera accompagné par la réalisation de structures d'accompagnement, notamment, éducatives. Pour la première journée du programme, le wali Djilali Doumi a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de réalisation de 200 logements, d’un collège dans la commune de Makouda, de 260 logements à Timizart et 350 autres à Aghribs, ainsi qu'un collège et un groupe scolaire.

Dans la soirée, un programme est prévu au musée régional du moudjahid, dont une conférence sur la révolution du 1er novembre 1954 sera animée.

Pour la 2e journée de ce programme, d'autres infrastructures scolaires et d'habitation seront également inaugurées outre à la dénomination d'un lycée à Draa Ben-Khedda au nom du Chahid Hamed Mohamed, ainsi qu'un groupe scolaire au nom du Chahid Haider Arezki. La première pierre pour la construction d'un lycée de 1.000 places sera posée dans la même localité, de même que celle d'un autre lycée de 1000 places au niveau de la cité AADL 2.000 logements et d'une sûreté urbaine au pôle d'excellence de Oued Falli.

Un hommage sera aussi rendu à des membres de la famille révolutionnaire dont l'ancienne membre de l’Organisation civile du Front de libération nationale (OCFLN), Abrous Djouhar, le défunt moudjahid Hammoutène Mohamed, ainsi que deux (2) anciens moudjahid Hamlat Mohamed et Kettan Amar.