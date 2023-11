La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, accompagnée de la ministre de

la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou,

a effectué, mardi à Alger, une visite à l'Ecole des handicapés visuels d'El Achour, où elle a fait don d'un lot d'ouvrages en braille, réalisés et produits par son département, aux jeunes élèves de cet établissement dans le but de leur permettre d'accéder aux livres et aux services culturels.

En tout, "24 écoles dédiées aux mal et non voyants sur l'ensemble du territoire national bénéficieront de 790 exemplaires répartis sur 32 titres", a précisé Mme Mouloudji qui a pu apprécier, avec Mme Krikou, lors de cette première partie de la visite, le travail des élèves de cette frange de la société, en classe et en ateliers.

Les deux ministres ont pu ainsi assister à l'Ecole des handicapés visuels d'El Achour à des cours de langues, l'anglais notamment, avant de passer en revue plusieurs petits groupes d'élèves en ateliers de Makrami (techniques de tressage), astuces domestiques et art culinaire, collage, musique, couture, dessin sur poteries, verre, toile et autre.

Elles ont, ensuite, assisté à de courtes représentations dans les arts de la scène avec notamment, deux extraits de chants patriotiques exécutés en a cappella, "Essemhili ya lem'mima" et "Cheddou baâd'koum ya Ahl Filastine", rendus respectivement par Malak Zaâfar et Nour El Yakine Bouzidi, deux jeunes non voyants de l'école.

Un texte poétique intitulé, "El Watan El Habib" et l'extrait d'une pièce de théâtre au titre de "Fidaka ya Watani", sur la résilience du peuple palestinien face aux crimes sionistes barbares à Ghaza, ont également été applaudis par les deux ministres qui ont terminé la première partie de leur tournée à la bibliothèque de l'école.

Le Musée national du Bardo d'Ethnographie et de Préhistoire a constitué la deuxième étape de la visite des deux ministres qui ont également pu s'enquérir des différents travaux présentés dans les stands d'ateliers d'apprentissage et de réinsertion sociale des élèves des Ecoles des jeunes sourds de Télemly et Baraki, ainsi que l'Ecole des jeunes sourds-muets de Rouiba.

Les deux ministres ont aussi visité une exposition d'ouvrages, notamment en braille, émanant du Salon international du livre d'Alger, un des nombreux volets importants du ministère de la Culture et des Arts qui travaille à "enco urager la lecture, développer la pensée, la créativité et le goût esthétique tant chez les enfants aux besoins spécifiques, que ceux ordinaires d'entre eux, qui ne souffrent d'aucune affection physique".

La ministre de la Culture et des Arts a rappelé, à cette occasion, que son action avec la ministre de la Solidarité nationale, s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatif à la promotion de la culture et des activités culturelles à travers l'amélioration du réseau des structures et infrastructures liées à la diffusion culturelle et la promotion du livre et de la lecture ainsi que le renforcement des mécanismes de solidarité nationale en soutenant la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques.

Kaouthar Krikou a, pour sa part, précisé que cette visite entrait dans le cadre de la "solidarité gouvernementale à prendre en charge, de manière efficace, les personnes aux besoins spécifiques", à travers une coordination sectorielle entre les deux ministères, en vue de "développer les capacités de cette frange de la société dans le domaine de la Culture", ajoutant que cette coordination s'inscrit également dans "un élan pédagogique visant à découvrir de jeunes talents dans tous les domaines artistiques et sport ifs parmi cette catégorie de jeunes".