L'Examen national d'attestation du niveau des élèves des écoles coraniques et des zaouïas est prévu les 15 et 16 novembre prochain, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers d'inscription est fixé au 9 novembre, tandis que les épreuves se dérouleront au niveau des instituts relevant du secteur, a ajouté la même source. Cet examen permettra aux élèves des écoles coraniques et des zaouïa une qualification à la promotion aux grades d'Imam-enseignant et de professeur d'enseignement coranique, a précisé le ministère, appelant les personnes désirant passer ce concours à se rapprocher des directions de wilayas des affaires religieuses et des wakfs pour toute information ou inscription.