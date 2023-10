L'Algérie a exprimé son plein soutien à la candidature du Royaume d'Arabie Saoudite pour abriter la Coupe du monde de football 2034, ainsi que "sa ferme conviction que le Royaume dispose de tous les facteurs de succès pour l'organisation de cet évènement mondial important avec brio et mérite", a indiqué lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Suite à l'annonce par le Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère, de sa candidature officielle pour l'organisation de la Coupe du monde de football 2034, et au vu des relations de fraternité privilégiées unissant les deux pays frères, l'Algérie exprime son plein soutien à cette candidature et sa ferme conviction que le Royaume dispose de tous les facteurs de succès pour l'organisation de cet évènement mondial important avec brio et mérite", lit-on dans le communiqué.

A ce propos, l'Algérie "exprime son plein soutien au Royaume en vue de contribuer à la réussite de cette démarche et lui permettre de représenter avec fierté toute la Nation arabo-musulmane", ajoute la même source.