Le secteur de la santé de la wilaya de Tiaret a été renforcé, dernièrement, par 415 nouveaux cadres dans divers domaines, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction du secteur. La chargée d’information, Aïcha Benkouider, a souligné que "la plupart des nouveaux cadres sont des diplômés de l’Institut national de formation supérieure paramédicale de Tiaret, de la saison de formation écoulée, outre des diplômés des écoles privées".

Les domaines de recrutement concernent 16 spécialités et sont spécifiquement réparties sur 200 postes d'infirmières auxiliaires, 57 infirmières de santé publique, 38 assistantes chirurgiens-dentistes, 30 assistantes médicales en anesthésie et réanimation, 17 sages-femmes, 19 opérateurs d'appareils d'imagerie médicale, 10 techniciens de laboratoire de santé publique et 18 assistantes maternelles.

Selon la même source, cet effectif important du personnel de la santé réduirait la tension sur les services d’urgence, à travers les structures sanitaires de la wilaya, dont quatre établissements hospitaliers, trois centres spécialisés et huit établissements publics d e santé de proximité de santé publique.

L’opération contribue également à élargir les prestations sanitaires, soit pour certaines communes ou pour les zones éloignées, avec l’ouverture de maternités dans les communes de Tousnina, Mechraa Sfa et des points de permanence nocturne à Aïn Bouchekif, Sidi Ali Mellal, Ain Dzarit, le village de Si El Haoues (commune de Sebaine) et une permanence supplémentaire à la polyclinique Mechour Mohammed de Sougueur.