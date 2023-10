La direction générale d'Algérie Poste a organisé, dimanche à Alger, en coordination avec l'Association "El-Amel" de lutte contre le cancer du sein, une campagne de sensibilisation au profit de ses employées sur la prévention contre cette maladie, et ce à l'occasion du mois d'octobre rose.

La directrice normalisation et qualité à Algérie Poste, Bouchemla Chahrazed a, au nom du Directeur général de cette entreprise, M. Louai Zidi, salué l'organisation de ces campagnes, coutumières au sein d'Algérie Poste, les qualifiant d'"évènement important visant la prévention contre le cancer du sein".

"L'entreprise accorde un intérêt particulier et veille sur la santé de ses employés, raison pour laquelle Algérie poste adhère à cette campagne nationale de lutte contre le cancer du sein à l'occasion du mois d'octobre rose, dédié à la prévention contre cette maladie", a-t-elle soutenu. La présidente de l'Association "El-Amel", Mme Hamida Kettab s'est félicitée des campagnes organisées par Algérie Poste, notamment en matière de lutte contre le cancer, mettant l'accent sur "la nécessité d 'un dépistage précoce", seule arme à même de prévenir cette maladie, compte tenu des plus de 15.000 cas enregistrés annuellement en Algérie, dont 4.000 décès.

Elle a également rappelé les efforts consentis par l'Etat visant à assurer le traitement, soulignant que le cancer est classé parmi les maladies chroniques s'il est découvert avant l'âge de 40 ans.

Pour sa part, Dr Nacira Ben Mechara, spécialiste en dépistage du cancer du sein au Centre anti-cancer "Pierre et Marie Curie" à Alger, a présenté les différentes tumeurs du sein dont 9 cas sur 10 sont bénignes, précisant que le cancer du sein "fait partie des maladies silencieuses, mais qui évoluent lentement, ce qui permet à la personne atteinte de cette maladie d'en limiter à temps les complications".

Evoquant la moyenne d'âge auquel le cancer du sein est dépisté en Algérie (48 ans), Dr Ben Mechara a indiqué que 20 % des cas se manifestent avant l'âge de 40 ans, 12 % avant 30 ans et 50 % lorsque la maladie est en stade III et IV. Après avoir insisté sur l'importance du diagnostic et du dépistage précoce de la maladie, la spécialiste a évoqué les facteurs à l'origine de cette maladie tels l'âge, la mauvaise alimentation, le manque d'activité, le tabagisme et la prise de contraceptifs pour une longue période.

Dr Khoukha Batouche, spéci aliste en médecine de catastrophe, a, pour sa part, réaffirmé l'importance de pratiquer une activité sportive pour se prémunir contre plusieurs maladies dont le cancer.

A cette occasion, une convention portant sur la médecine fonctionnelle a été signée entre Algérie Poste et l'Association d'aide aux cancéreux "El Amel".