Le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a invité les opérateurs

pharmaceutiques à participer au Salon international de la santé au Mali, en novembre prochain, en vue de promouvoir les produits algériens, selon une note transmise par le ministère aux opérateurs.

La 2ème édition du Salon international de la santé sera organisée entre le 9 et le 11 novembre 2023, au parc d'exposition de Bamako (Mali), sous le slogan "Industrie et production locale pour une couverture sanitaire universelle", selon la même source.

Ce salon est destiné aux producteurs, industriels, spécialistes et experts de la Pharmacie, la Médecine, la Parapharmacie ainsi que la Santé, et a pour objectif la mise en contact des différentes sociétés des pays participants à travers l'échange d'expertises et du savoir-faire dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, ajoute la note.

Le salon accueillera plus de 3000 visiteurs, ainsi que 200 exposants du secteur pharmaceutique et sanitaire qui devraient exposer leurs produits et services.