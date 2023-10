Les unités du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Oran, ont réussi cette semaine à démanteler nombre de réseaux criminels internationaux, spécialisés dans l'organisation de traversées clandestines par mer, et à déjouer des tentatives d'émigration clandestine par mer, a indiqué dimanche un communiqué de la Gendarmerie nationale. "Dans la cadre de la lutte contre le crime organisé transfrontalier, les unités du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Oran ont démantelé, dans des opérations distinctes menées cette semaine, nombre de réseaux criminels internationaux spécialisés dans l'organisation de traversées clandestines par mer, et déjoué des tentatives d'émigration clandestine", précise la même source .

"Ces opérations qualitatives interviennent grâce à l'intensification des investigations et filatures opérées auprès de ces réseaux criminels, suite à l'établissement d'un plan bien ficelé, en coordination avec les unités des garde-côtes, et l'ouverture d'une enquête approfondie afin de démantelé ces réseaux et d'établir le rôle de chacun de leur s éléments", ajoute le communiqué. Ces opérations ont permis "l'arrestation de 218 individus dont 46 de nationalité marocaine et 3 de nationalité syrienne, outre la saisie de 12 embarcations, 9 moteurs de différents cylindres et puissances, 11 véhicules, 3.660 litres de carburant, ainsi que du matériel de navigation maritime, notamment deux boussoles, deux compresseurs à eau et des gilets de sauvetage".

Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie nationale à Oran " ont également saisi 232 millions de centimes, 6.135 euros et 500 dirhams marocains , en plus de passeports et des téléphones portables". Les suspects ont été présentés devant le pôle pénal spécialisé à Oran pour "préparation et organisation de traversées clandestines par voie maritime au départ du territoire national, moyennant avantages financiers, blanchiment d'argent, non-dénonciation d’un crime de migration clandestine dans le cadre de bande criminelle organisée".