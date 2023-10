Une dotation financière de 123,4 millions de dinars a été mobilisée pour la réalisation de plusieurs projets de développement dans la commune de Djellal (extrême-sud de Khenchela), a-t-on appris, dimanche, auprès des services de la wilaya.

Les vingt (20) projets retenus dans ce cadre consisteront, entre autres, à installer un chauffage central à l’école primaire Aouidène-Bachir, clôturer les cimetières de la communes au moyen d’un grillage, déplacer des pylônes électriques de haute tension surplombant un groupe scolaire, réhabiliter le stade communal et à réaliser des aires de jeux de proximité dans différents quartiers de la commune, a-t-on précisé de même source. Des opérations d’aménagement urbain ont également été inscrites au bénéfice de plusieurs cités et groupements d’habitation de la commune de Djellal, en plus de la réalisation de chemins ruraux, du revêtement de certaines routes, du fonçage de 3 forages au chef-lieu de la commune et dans les villages de Hadidane et de Taount.

Les services de la wilaya ont souligné que l’objectif de ces projets de développem ent est de "rompre l’isolement des mechtas et villages de la commune de Djellal" et de "contribuer à améliorer le cadre de vie du citoyen et de le sédentariser pour mettre un terme à l’exode rural vers les grandes agglomérations". Il est à noter que l’enveloppe financière de 123,4 millions de dinars a été mise en place au titre de l’exercice 2023 dans le cadre des programmes d’appui au développement économique et social et de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.