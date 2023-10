Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu dimanche, au siège du ministère, l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Algérie, Mme Aisha Mohammed Garba, au terme de sa mission en tant qu'ambassadrice de son pays en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Attaf a salué les efforts consentis par l'ambassadrice Garba, dans le cadre de ses missions, mettant en avant ses contributions visant à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Nigeria, et les hisser à des niveaux supérieurs.

Le ministre a salué également le niveau avancé qu'avaient atteint les relations algéro-nigérianes dans les différents domaines et qui est reflété par la cadence des visites officielles bilatérales, et le niveau de la coordination politique et de la coopération économique entre les deux pays.