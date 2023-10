La deuxième édition du Salon international "Agrest-Expo" sera ouverte, ce jeudi 26 octobre à la salle Ahmed Bey à Constantine, ont indiqué lundi les organisateurs dans un communiqué. Cet évènement regroupant deux pavillons parallèles dédiés respectivement aux secteurs de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, vise essentiellement à "permettre aux opérateurs nationaux et étrangers de tisser des relations d'affaires et de partenariat à même d'exploiter les atouts et potentialités indéniables que comporte la région de l'Est algérien", ajoutent les organisateurs.

Plus de 250 entreprises algériennes et étrangères prendront part à cet évènement, dont près d'une soixantaine entreprises étrangères d'une dizaine de pays européens, africains, américains et asiatiques, "ce qui permettra aux opérateurs algériens de tisser des relations de partenariat et de bénéficier également des avancées techniques et technologiques". Organisé par "Group SF Communication" en partenariat avec l'Association nationale des exportateurs algériens (Anexal) et la Chambre de commerce et d'industrie "Rhumel" de Constantine , et des organisations patronales, le salon, qui se tient jusqu'au 29 octobre, promet d'être riche en conférences-débat thématiques animées par des experts autour des sujets les plus pertinents de l'heure.

L'élevage ovin, bovin, avicole et apicole, la céréaliculture, culture maraîchère, production laitière, arboriculture fruitière, santé animale constituent les principales filiales à exposer dans le pavillon dédié à l'agriculture, qui connaîtra la participation de près d'une centaine d'opérateurs algériens et étrangers. L'autre pavillon abritera des professionnels de l'industrie agroalimentaire, des équipements de transformation et des entreprises spécialisées dans l'emballage, avec une forte présence d'opérateurs dans ces filières qui enregistrent une croissance remarquables ces dernières années en Algérie.

Les étudiants et les porteurs de projets innovants bénéficieront d'espaces d'exposition à titre gracieux, afin de se mettre en contact direct avec les professionnels dans l'optique de faire valoir leurs projets et trouver éventuellement les moyens nécessaires pour leur concrétisation.