Les travaux de réalisation du Centre national de formation spécialisé dans les métiers

de l’assainissement en Algérie ont été récemment lancés dans la wilaya de Boumerdès,

a-t-on appris dimanche auprès des responsables en charge du projet.

La réalisation de ce projet, doté d'une enveloppe budgétaire de plus de 680 millions DA, s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère des Ressources en Eau et le Programme de l’UE d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement en Algérie, a rappelé le responsable du projet, Saibi Mokhtar lors d'une inspection du chantier par le wali de Boumerdès, Fouzia Naâma.

Cet espace de formation dont la réception est prévue en 2025 contribuera au développement des capacités du centre de formation dans les métiers de l’assainissement opérationnel depuis 2015 au niveau de l’Office d’assainissement de Boumerdès et comptant quatre (4) annexes régionales couvrant toutes les wilayas du pays.

"Ce nouveau projet se distingue par sa capacité d’accueil, qui devrait atteindre 4.500 places pédagogiques, et par la disponibilité de pla teformes pédagogiques modernes pour une formation (à la carte) théorique et appliquée", a précisé M. Saibi Mokhtar.

Les spécialités en rapport avec les métiers de l’assainissement, dont, "réseaux d’assainissement", "traitement des eaux" et "assainissement", "maintenance", "systèmes d'automatisation des équipements d’assainissement", seront assurées par ce futur Centre de formation.

Ce projet, qui sera réalisé dans la banlieue de Boumerdès, englobera, entre autres, des ateliers spécialisés, des mini-plateformes d'expérimentation, des systèmes de simulation des réseaux d'assainissement, une station de traitement des odeurs et une autre pour l’épuration des eaux usées.

Le wali de Boumerdès s’est enquise, à l’occasion de sa visite de travail, du projet de rénovation des conduites d’assainissement à la cité "Rocher noir" de la ville de Boumerdès, ainsi que des projets de réhabilitation des stades de la cité des 1.200 logements et de la cité Frantz Fanon.

Elle s’est, également, rendu à la maison de jeunes de Corso, ainsi que sur les chantiers de réalisation logements publics locatifs (LPL) dans la commune d'Ouled Haddadj ( 200 logements), et de Ouled Moussa (200 unités également).