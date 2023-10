Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab a reçu, dimanche à Alger, le PDG du groupe "MBC", Ali Al-Hedeithy et la délégation l'accompagnant, indique un communiqué du ministère.

M. Al-Hedeithy, accompagné du Directeur exécutif du groupe, Sam Barnett et de Directeurs au même groupe, MM. Ali Jaber, Abdelghani Ouali et Mohamed Omar Dahabi, a exprimé sa volonté de renforcer le partenariat avec l'Algérie, à travers l'ouverture d'un bureau de la chaîne MBC en Algérie et le lancement de ses abonnements via la plateforme "Shahid".

Le PDG du groupe a également fait part de la volonté du groupe de "produire plusieurs programmes d'information, mais aussi culturels et sportifs, ainsi que des séries et films algériens, en collaboration avec des réalisateurs, acteurs et scénaristes algériens, ce qui en appelle à une coopération avec plusieurs secteurs tels les finances, le commerce et la culture".

Pour sa part, le ministre de la Communication "s'est dit totalement prêt à contribuer au succès de cette initiative à travers l'élimination des obstacles qui pourraient entraver l'aboutissement de cette opération, ou par la présentation de projets de sc énarios de films algériens, notamment historiques, en coordination avec le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit et le ministère de la Culture et des Arts". M. Laagab a réaffirmé "l'engagement de l'Etat à faciliter l'accréditation et le travail des chaînes saoudiennes, dont MBC, Al-Arabiya et Al-Hadath, conformément à la loi organique sur l'Information". Au terme de l'audience, M. Laagab a remis un présent en guise de bienvenue à M. Ali Al-Hedeithy.