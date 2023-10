Plusieurs feux de forêt recensés à travers la wilaya de Tizi-Ouzou ont été maîtrisés durant les dernières 24 heures, a indiqué lundi la Protection civile dans un communiqué. Sur ces incendies, 22 au total, 6 sont jugés "importants" notamment ceux enregistrés au village Tamdikt dans la commune deTizi Gheniff, Henia et Laouaoudha (Draa El Mizan), Ait Ali (Frikat), dans la partie Sud-Ouest de la wilaya, en sus des incendies d'Ait Ouchene (Aghribs) et Tizi N'ergat (Mekla) à l'Est de Tizi-Ouzou, a-t-on précisé.

La Protection civile appelle, à ce titre, les citoyens à éviter les opérations d'incinération réglementée des déchets et détritus durant cette période de fortes chaleurs.