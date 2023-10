Le ministère de l'Energie et des Mines et le ministère fédéral allemand de l'Economie et de la Protection du Climat, co-organisent, demain lundi à Alger, la 5e Journée algéro-allemande de l'énergie, sous le thème : "Les technologies d'avenir qui nous relient - énergies renouvelables et hydrogène vert", indique dimanche le ministère dans un communiqué.

La 5e Journée algéro-allemande de l'énergie, qui rentre dans le cadre des activités du partenariat énergétique algéro-allemand, a pour objet d'échanger sur les perspectives de développement en Algérie des énergies renouvelables, l'hydrogène et de l'efficacité énergétique ainsi que les opportunités de coopération dans ces domaines avec l'Allemagne, précise le communiqué.

Cette 5e édition sera marquée par la participation du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le secrétaire d'Etat parlementaire du ministère fédéral allemand de l'Economie et de la Protection du Climat (BMWK), Stefan Wenzel, l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie, Elisabeth Wolbers, et l'ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne à Alger, Thomas Eckert.

Examen des moyens de coopération dans le domaine de l'énergie

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, dimanche à Alger, le Secrétaire d'Etat parlementaire au ministère fédéral de la Protection du climat, Stefan Wenzel, avec lequel il a examiné les moyens de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Allemagne dans les domaines de l'énergie, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadrice d'Allemagne à Alger, Elisabeth Wolbers, de cadres du ministère, d'une délégation du ministère allemand et de compagnies allemandes de l'énergie, les deux parties ont évoqué les relations bilatérales algéro-allemandes dans le domaine de l'énergie, notamment l'état du partenariat stratégique établi entre les deux pays dans ce domaine, ajoute le communiqué.

A cette occasion, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant aux mesures adoptées avec les partenaires allemands en matière d'énergie, notamment en ce qui a trait aux énergies renouvelables, au développement de l'hydrogène et à la compétence énergétique en Algérie.

La rencontre a permis, en outre, de débattre des travaux de la 5e journée algéro-allemande de l'énergie qui se tiendra, lundi à Alger, sous le thème "Technologies d'avenir qui nous relient -Energies renouvelables et hydrogène vert", précise le document. Les moyens d'établir des relations de coopération, à la faveur de projets de partenariat mutuellement bénéfiques, notamment en matière de développement, de transport et de commercialisation de l'hydrogène vert ont également été examinés, outre la réduction de l'empreinte carbone et des émissions, par le biais des compagnies algérienne Sonatrach et allemande VNG, le raccordement au réseau électrique, l'échange d'expériences et d'expertise et la formation.

D'autre part, M. Arkab a mis en avant l'importance accordée à la coopération algéro-allemande dans le domaine des technologies et des nouvelles techniques, notamment le développement de l'hydrogène, exprimant la volonté de l'Algérie de concrétiser cette coopération à travers la mise en œuvre de projets communs mutuellement bénéfiques.

De son côté, M. Wenzel a mis en exergue l'intérêt porté par les compagnies allemandes au marché algérien, exprimant la disponibilité de la partie allemande à prospecter toutes les opportunités offertes pour développer une coopération mutuellement bénéfique et réaliser les objectifs auxquels aspirent les deu x parties, conclut le communiqué.