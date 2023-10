La saison de cueillette d'olives, qui vise cette année une production de plus de 230.000 quintaux, a été lancée à Mostaganem, a-t-on appris, dimanche, auprès de la Direction de wilaya des Services Agricoles (DSA).

L'opération de cueillette, lancée dans différentes régions de la wilaya de Mostaganem a permis, à ce jour, de réaliser une production abondante estimée à 72.000 quintaux d'olives de table.

Les agriculteurs ont ainsi récolté une surface de 1.436 ha sur un total de 6.818 ha dédiés à cette filière agricole (20 pc de la surface globale), avec un rendement de 50 quintaux à l'hectare, a-t-on ajouté.

Les services agricoles de la wilaya de Mostaganem prévoient une production record, d’ici la fin de cette campagne, ciblant 1,2 million d'oliviers, avec un rendement de 230.000 quintaux, soit 34 quintaux à l’hectare et une augmentation de 50 pc par rapport à la campagne de l’année écoulée, qui avait connu une baisse significative à cause des conditions climatiques, notamment la sécheresse.

L'oléiculture se répand, notamment, pour les espèces "Sigoise" et "Chemlel", dans les zones montagneuses des communes de Achâacha et Sidi Lakhdar (Est de Mostaganem) et le plateau de Mostaganem, au niveau des communes de Aïn Tedeles, Bouguirat, Hassi Mameche et Ain Nouissy (Sud de Mostaganem).