Le Secrétaire général du ministère de l'Energie et des Mines, Abdelkrim Aouissi, a reçu, dimanche à Alger, une délégation parlementaire conduite par le président du groupe parlementaire bilatérale "Autriche-Afrique du Nord", Nico Marchetti, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'Autriche dans les domaines énergétiques, indique un communiqué du ministère.

Les discussions entre les deux parties, qui se sont déroulées en présence de l'ambassadrice d'Autriche auprès de l'Algérie, ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine énergétique, notamment les hydrocarbures (gaz naturel), les énergies nouvelles et renouvelables, et la transition énergétique en Algérie, précise le communiqué. Les deux parties ont évoqué, en outre, les opportunités d'affaires et d'investissement et les moyens d'échange des expériences entre les sociétés des deux pays, notamment en ce qui concerne le développement des énergies nouvelles et renouvelables, ajoute-t-on de même source. A cette occasion, le SG du ministère a donné un aperçu sur la stratégie de développement du secteur de l'énergie et des mines, particulièrement dans le domaine d'intensification de la prospection et d'exploitation des hydrocarbures, outre le domaine de développement du secteur des énergies nouvelles et renouvelables en Algérie.

Il a appelé, dans ce sens, les sociétés autrichiennes à renforcer et à intensifier les échanges avec les sociétés relevant du secteur pour investir dans les projets industriels, énergétiques et miniers en Algérie, et créer des partenariats mutuellement bénéfiques. Pour sa part, M. Marchetti a exprimé la disponibilité et l'intérêt accordé par son pays au développement des relations de coopération avec l'Algérie, outre le renforcement des consultations économiques et commerciales et l'échange d'expériences, conclut la source.