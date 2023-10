L'agression sioniste contre la bande de Ghaza se poursuit poussant plus d'un million de Palestiniens à se déplacer, alors que l'aide humanitaire, dont le premier convoi a été autorisé hier samedi, reste insuffisante.

Au 16e jour de l'agression sioniste meurtrière contre l'enclave, 4742 martyrs et environ 16 000 blessés ont été enregistrés depuis le 7 octobre, selon le dernier bilan fourni par le ministère palestinien de la Santé.

Environ 83 % du total des victimes des attaques menées par l'entité sioniste contre la bande de Ghaza au cours des deux dernières semaines sont des civils, dont 39 % sont des enfants, selon l'Observatoire Euro-méditerranéen des Droits de l'Homme. Des quartiers entiers ont été rasés et plus d'un million de personnes ont été déplacées à l'intérieur de la bande de Ghaza après le siège imposé par l'entité sioniste à l'enclave palestinienne, déjà soumise à un blocus terrestre et maritime depuis 2007.

Un responsable en charge du logement à Ghaza a indiqué que près de 50% des logements des Palestiniens dans l'enclave palestinienne ont été partie llement ou complètement endommagés par les bombardements incessants de l'entité sioniste.

Il a précisé, à ce sujet, qu'"en raison de l'intensification des frappes aériennes des forces d'occupation, plus de 165.000 logements ont été partiellement endommagés et près de 20.000 logements ont été complètement démolis ou sont devenus inhabitables", notant qu'"environ 70% des habitants ont été déplacés de chez eux pour s'abriter dans 220 centres d'hébergement aménagés".

Alors que des tonnes d'aide s'entassent depuis des jours dans l'attente d'être livrées aux 2,4 millions de Ghazaouis, pour moitié des enfants et adolescents, privés d'eau, d'électricité ou de carburant, la population continue de faire face à la précarité et aux risques sanitaires avec une dizaine d'hôpitaux déclarés hors-service.

Une aide humanitaire encore insuffisante

Après un blocus complet de deux semaines imposé par l'entité sioniste, vingt camions du Croissant-Rouge égyptien chargés d'aides humanitaires sont entrés samedi à Ghaza à travers le poste-frontière de Rafah (Egypte), l'unique ouverture sur Ghaza qui ne soit pas aux mains de l'entité sioniste .

Ce nombre de camions reste toutefois insuffisant selon l'ONU qui estime à au moins 100 camions par jour les besoins des Ghazaouis.

Avant cette agr ession, ils dépendaient déjà pour 60% d'entre eux de l'aide alimentaire internationale.

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné depuis Rafah, qu'il était "essentiel d'avoir du carburant" pour pouvoir distribuer l'aide aux Palestiniens de cette enclave.

De son côté, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé à un accès "durable" à l'aide sanitaire dans la bande de Ghaza, précisant que "les besoins à Ghaza sont bien plus élevés".

Dans ce contexte, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a décidé l'envoi d'urgence d'importantes aides humanitaires à la bande de Ghaza via le terminal de Rafah, à travers un pont aérien composé de plusieurs avions relevant des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP).

"Ces aides sont constituées de produits alimentaires et médicaux, de vêtements et de tentes qui seront acheminés via un pont aérien composé de plusieurs avions relevant des Forces aériennes de l’ANP".

"Ces aides urgentes expriment l’engagement de solidarité inconditionnelle et illimitée de l'Algérie, dirigeants et peuple, envers le peuple palestinien frère, victime de l’agression continue notamment dans la bande de Ghaza, perpétrée par les forces de l’occupation s ur fond d’un blocus total et inique".

Des milliers de personnes manifestent à Bruxelles en soutien à la Palestine

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Bruxelles pour soutenir le peuple palestinien et exprimer leur indignation face au crimes commis par l'entité sioniste à Ghaza, cible depuis deux semaines d'une agression sauvage qui a fait au moins 4742 martyrs et environ 16 000 blessés. "Free Free Palestine" (Libre, libre Palestine) a été scandé et martelé dans tous les messages délivrés à la tribune, par les représentants de plus de 34 associations et organisations qui ont pris part à cette manifestation, brandissant des drapeaux palestiniens, selon des médias locaux.

De nombreux appels furent également lancés par les manifestants, à la fois pour demander "l'arrêt de ce crime de guerre et du génocide", mais aussi pour appeler à la liberté et à la justice pour la Palestine. De nombreux messages étaient relayés sur des pancartes des manifestants.

"Stop aux massacres, stop à l'impunité", "Seulement 20 % d'électricité", ou encore "un million d'habitants ont besoin d'une aide humanitaire". Les associations et organisations qui ont pris part à cette mani festation ont appelé à stopper les massacres sionistes à Ghaza et à stopper l'impunité, réclamant le respect des droits des Palestiniens, conformément au droit humanitaire international et au droit international des droits de l'Homme.

Elles ont également exigé de l'entité sioniste la levée du siège de Ghaza où la situation humanitaire est désormais "catastrophique" selon l'ONU qui a assuré que les hôpitaux sont "submergés" de blessés et que les enfants "meurent à un rythme alarmant". L'agence humanitaire de l'ONU (OCHA) a déclaré, samedi, que 60% de la population de la bande de Ghaza avait été déplacée par la féroce agression de l'entité sioniste contre l'enclave palestinienne assiégée. Environ 1,6 million de Palestiniens de Ghaza, soit 60% de la population, ont été déplacés de force depuis le début il y a 15 jours de l'agression sioniste sanglante, a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.