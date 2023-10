Près de 7,6 millions d'enfants ne sont pas scolarisés en Ethiopie en raison de diverses catastrophes d'origine humaine et naturelle, a déclaré le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) dans sa dernière mise à jour du pôle éducation.

Plus précisément, selon la publication trimestrielle publiée vendredi, un total de 8.552 écoles ont été partiellement ou gravement endommagées dans le pays, soit près de 20 % du total.

Selon l'UNICEF, qui a averti que plus les enfants restent longtemps hors de l'école, moins ils ont de chances de retourner à l'apprentissage formel, "les données du pôle éducation révèlent que 7,6 millions d'enfants ne sont pas scolarisés en raison de divers chocs et dangers à travers l'Ethiopie.

Les conflits en cours dans l'Amhara, l'Oromia et dans d'autres régions ont considérablement augmenté le taux d'enfants non scolarisés".

L'agence onusienne a en outre noté que le pôle éducation continue d'être l'un des les plus sous-financés, les fonds actuels ne permettant qu'une couverture de 22 %, représentant seulement 851.000 enfants, par rapport au plan de réponse humanitaire pour l'Ethi opie, alors que le pôle éducation cible 3,8 millions d'enfants.

Dans ce contexte, le document de l'UNICEF a précisé que du matériel pédagogique et d'apprentissage a été distribué à 357.948 enfants et que des campagnes de rentrée scolaire ont été organisées dans toutes les régions, y compris l'Amhara et le Tigré, où l'accès des enfants à l'apprentissage scolaire a été perturbé.