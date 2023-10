Six personnes, dont deux civils, ont été tuées et neuf autres blessées samedi dans un attentat suicide, qui a été revendiqué par le groupe terroriste Shebab, sur un poste militaire avancé à l'entrée de la capitale somalienne Mogadiscio, a annoncé la police.

Les Shebab, "comme ils le font habituellement, ont tenté de faire entrer un véhicule chargé d'explosifs et de métal dans Mogadiscio. Mais après s'être vu refuser l'accès, ils ont fait exploser le véhicule sur la base des forces de sécurité à Ceelasha-Biyaha", dans la banlieue ouest de la capitale, a déclaré le porte-parole de la police somalienne, Sadik Dudishe, dans un communiqué.

"Parmi les victimes enregistrées, on compte six morts, quatre membres des forces de sécurité et deux civils, et neuf blessés, dont quatre civils", a-t-il ajouté. Les Shebab, affiliés au réseau terroriste Al-Qaïda, mènent depuis 2007 une insurrection contre le gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale.

Chassés des principales villes en 2011-2012, ils restent implantés dans de vastes zones rurales du centre et du sud du pays, d'où ils mènent régulièrement des attentats contre des cibles sécuritaires, politiques et civiles. Elu en mai 2022, le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a déclaré une "guerre totale" contre les Shebab.