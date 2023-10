Le président américain Joe Biden accueillera le 3 novembre à la Maison Blanche le tout premier sommet du "Partenariat pour la prospérité économique des Amériques", selon un communiqué vendredi de sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

Ce sera l'occasion pour le président américain, confronté à une crise migratoire à la frontière avec le Mexique, de "répéter l'engagement des Etats-Unis à travailler avec (leurs) partenaires pour approfondir l'intégration économique en Amérique du Nord et du Sud, encourager une croissance plus inclusive et durable, et s'attaquer aux causes économiques sous-jacentes de l'immigration irrégulière." Le sommet devrait notamment déboucher sur la création de "nouveaux outils pour mobiliser des investissements responsables".

Les banques se sont stabilisés après la crise du printemps, selon la Fed

La situation des banques s'est stabilisée aux Etats-Unis, depuis la crise qu'a connu le secteur au printemps, selon un rapport de la Fed publié vendredi. "Depuis mars, la volatilité s'est atténuée et les sorties de dépôts se sont largement stabilisées", souligne la banque centrale américaine (Fed), dans son rapport semi-annuel de stabilité financière. "Mais ces banques ont continué néanmoins à faire face à des difficultés pour s'adapter aux changements de comportements des clients, à des coûts de financement plus élevés (en raison de la hausse des taux d'intérêt, NDLR) et une valeur marchande réduite pour les titres de placement", précise ce rapport.

Le précédent rapport de stabilité financière de la Fed avait été publié en mai, peu de temps après la crise du secteur bancaire provoqué par la faillite en mars de Silicon Valley Bank (SVB). Dans la foulée, la Fed, le département du Trésor, et l'agence chargée d'assurer les dépôts bancaires (FDIC), étaient intervenues, garantissant notamment aux épargnants que tous les retraits pourraient être honorés, afin d'éviter une contagion à l'ensemble du secteur. Ces interventions "ont joué un rôle clé dans l'atténuation des tensions dans le système bancaire apparues en mars", a assuré la Fed vendredi.

Le déficit budgétaire s'accroît de 23% en 2023

Le déficit budgétaire des Etats-Unis s'est accru de 23% en 2023 par rapport à 2022, en raison notamment d'une baisse des impôts versés tant par les ménages que par les entreprises, compliquant la tâche de Joe Biden à un an de l'élection présidentielle. Le déficit a atteint près de 1.700 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal 2023, clos le 30 septembre, a annoncé vendredi le département du Trésor.