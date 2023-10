Sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'opération d'envoi des premières aides humanitaires à la bande de Ghaza via le terminal de Rafah, à travers un pont aérien composé de plusieurs avions relevant des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP), a débuté dimanche à l'aube à partir de la base aérienne de Boufarik (Blida).

L'Algérie avait décidé, sur instruction du président de la République, d'envoyer en urgence d'importantes aides humanitaires vers l'Aéroport El-Arich, en République arabe d'Egypte, pays frère, pour les introduire dans la bande de Ghaza via le terminal de Rafah. Ces aides sont constituées de produits alimentaires et médicaux, de vêtements et de tentes qui seront acheminés via un pont aérien composé de plusieurs avions relevant des Forces aériennes de l'ANP.

Ces aides urgentes "expriment l'engagement de solidarité inconditionnelle et illimitée de l'Algérie, dirigeants et peuple, envers le peuple palestinien frère, victime de l'agression continue notamment dans la bande de Ghaza, perpétrée par les forces de l'occupation sur fond d'un blocus total et inique", avait indiqué samedi un communiqué de la Présidence de la République.

Le manque de carburant à Gaza met en péril 120 bébés en couveuses (Unicef)

Le manque critique de carburant dans la bande de Ghaza, théâtre depuis le 7 octobre d'une agression sioniste barbare, met en péril le fonctionnement des couveuses de plus de 120 nouveau-nés prématurés, s'est alarmé le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) dans communiqué publié dimanche.

Après plus de deux semaines d'agressions sionistes, les hôpitaux de l'enclave palestinienne font face à de graves pénuries des approvisionnements nécessaires au soin des milliers de blessés qui affluent, alertent les organisations humanitaires.

"Actuellement, nous avons plus de 120 nouveau-nés dans des couveuses, dont 70 sous ventilation mécanique et bien entendu, c'est pour eux que nous sommes particulièrement préoccupés", a déclaré le porte-parole de l'Unicef à El-Qods occupée, Jonathan Crickx. L'approvisionnement en électricité de la bande de Ghaza a été coupé par les autorités d'occupation. Le territoire a donc principalement recours à des générateurs, lesquels nécessitent pour fonctionner du carburant, qui n'entre plus. "Ce qui reste, ce sont de minuscules quantités de carburant" utilisées "pour tenter désespérément de fournir quelques jours" d'alimentation supplémentaire en énergie "là où cela peut être fait", a dit le directeur du programme des urgences sanitaires à l'OMS, Michael Ryan.

D'autres réserves ont été allouées aux générateurs des hôpitaux pour maintenir les soins les plus nécessaires. Et les bébés prématurés sont soignés dans sept services de néonatalogie répartis dans la bande de Ghaza. "S'ils sont placés dans des incubateurs à ventilation mécanique (couveuses), à partir du moment où l'électricité est coupée, nous nous inquiétons pour leur survie", a déclaré M.Crickx.

Des sources palestiniennes ont indiqué que 130 bébés prématurés étaient "en danger de mort" en raison du manque de carburant. Environ 160 femmes accouchent chaque jour à Ghaza, selon le Fonds des Nations unies pour la population, qui estime par ailleurs que 50.000 femmes enceintes vivent actuellement sur ce territoire. Et les 2,4 millions d'habitants de Ghaza sont confrontés à une grave crise humanitaire.