Les services de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont réussi à mettre en échec neuf (9) tentatives d’émigration clandestine par mer, avec l’arrestation de 68 individus suspects, dont 55 organisateurs, a indiqué, samedi, un communiqué du groupement territorial de ce corps de sécurité.

La même source a précisé que "la mise en échec des traversées clandestines, à partir des plages de la wilaya, a été menée dans le cadre d’une opération proactive ayant permis l’arrestation, sur la terre ferme, des organisateurs (55 individus), dont quatre ressortissants étrangers et 13 candidats à l’émigration clandestine".

Selon le même communiqué, "12 embarcations, 12 moteurs et 16 jerricans de carburant ont été saisis, lors de ces opérations, ainsi que 6 gilets de sauvetage, trois boussoles, deux voitures et 16 téléphones mobiles utilisés par les réseaux criminels dans leurs communications et transport".

D’autre part, les mêmes services ont saisi une somme de 228.600 dinars et une autre en devises étrangères de l’ordre de 2.120 euros, a-t-on ajouté.

Sous l’accusation de formation d ’une bande de malfaiteurs en vue de préparer les crimes liés au trafic de migrants et la préparation de sortie illégales du territoire national pour de nombreuses personnes, dont des mineurs, et leur exposition au danger, des procédures judiciaires ont été engagées contre les suspects arrêtés, qui seront présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes, a conclu la même source.