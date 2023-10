L’importance d’ancrer la culture de volontariat chez les nouvelles générations a été mise en avant, samedi à El-Oued, par le commandant général des Scouts Musulmans Algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de la nouvelle saison des SMA (2023/2024) tenue à la salle des réunions "Abu El-Kacem Sâadallah" de l'université "Chahid Hamma Lakhdar", M.Hamzaoui a souligné la nécessaire vulgarisation de la culture du volontariat auprès des nouvelles générations, notamment les adhérents des SMA eu égard à l’importance de cet élément dans la formation de jeunes générations pour "opérer les changements positifs escomptés et faire du développement durable un facteur au service de l’individu".

Dans ce contexte, il a rappelé que la culture du volontariat, qui a toujours imprégné les SMA, avait grandement contribué aux préparatifs logistiques et à la participation physique à la guerre de libération nationale, avant de soutenir que "l’élément des SMA est toujours à l’avant-garde pour répondre, dans toutes les phases d’édification, à l’appel de la patrie".

Par ailleurs, le même responsable a salué la position constante de solidarité des hautes instances du pays, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec la cause palestinienne et la condamnation des bombardements menés par l’occupant sioniste contre la bande de Ghaza. Il a également tenu à saluer la position immuable de l’Algérie à l'égard d'autres questions de libération et d’autodétermination, notamment dans le Monde arabe.

Mettant à profit le lancement de cette saison, le Commandant général des SMA a procédé à la signature d’une convention de coopération avec l’association nationale d’alphabétisation "Iqra" et l’association nationale de volontariat. M. Hamzaoui a, par la même occasion, rendu visite aux groupes des SMA dans les communes de Oued El-Alenda, El-Bayadha et Nekhla, pour s’enquérir des sessions d’instruction et formation des adhérents.