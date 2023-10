Le Réseau thématique sur les Plantes Aromatiques et Médicinales a été créé, samedi à Oran, regroupant des chercheurs de différents laboratoires et universités du pays, ainsi que des Algériens d'universités étrangères, dans le but de promouvoir le travail collectif dans la mise en œuvre de projets dans ce domaine.

Ce nouveau réseau, créé par l'Agence thématique de recherche dans la santé et des sciences de la vie, s'inscrit dans le cadre de "l’unification des compétences, de collecter les ressources et de renforcer le travail d'équipe pour exécuter des projets liés aux plantes aromatiques et médicinales", a souligné le professeur, Bachir Benarba, Directeur de l'Agence, en marge de la réunion fondatrice du réseau, organisée au siège du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d'Oran (CRASC). Ce réseau est un espace qui rassemble des experts scientifiques algériens, au niveau national ou extérieur, ainsi que des partenaires sociaux et économiques dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et des diverses utilisations des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des organisme s et centres de recherche, des laboratoires et des universités. L'importance de cette nouvelle instance réside dans le travail d'unification des compétences et dans la mutualisation des énergies et des moyens disponibles au niveau national, ainsi que dans la veille scientifique et technologique dans le domaine des plantes aromatiques et médicinales et de la préservation de ce patrimoine, dont l’Algérie recèle, selon le professeur Benarba.

Dans ce cadre, il a souligné que l'Algérie, qui est le plus grand pays arabe et africain, possède une très grande richesse biologique et que l'objectif réside dans la préservation de ce patrimoine des différents risques qui le menacent, notamment la sécheresse, l'impact de l'homme, et de tout pillage ou vol auquel il pourrait être exposé. A l’avenir, le réseau œuvrera également au lancement de projets nationaux de recherche, d'études et de projets de coopération internationale, en plus de fournir des conseils et une planification stratégique concernant les utilisations de ce patrimoine, a ajouté le même intervenant.

Il a, en outre, estimé que parmi les objectifs principaux du réseau figurent la concrétisation de recherches scientifiques efficaces et utiles du domaine économique et social, construire des passerelles sur la recherche scientifique avec les acteurs sociaux économiques, en vue de développer plusieurs produits, notamment concernant les médicaments, les produits parapharmaceutiques et cosmétiques, les compléments alimentaires et autres.

Selon le même responsable, ce réseau thématique est le deuxième après celui lié à l'agriculture saharienne, créé en juin dernier.

Deux nouveaux réseaux liés à la "santé et médecine de précision" et à la "génétique" seront créés avant la fin de l'année.

La réunion fondatrice du réseau, à laquelle ont participé une représentante de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Fatima Helwane, et le directeur du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, Ammar Manea, a été suivie d'un débat sur la manière d'activer le réseau dans les plus brefs délais, son cadre juridique et la nécessité de créer une plateforme numérique ou une Banque d'informations sur les plantes aromatiques et médicinales en Algérie.