aLe moudjahid et membre de l'Armée de libération nationale (ALN), Amar Hachia est décédé samedi à l'âge de 84 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit. Né en 1939 dans la wilaya de Biskra, feu Amar Hachia avait rejoint les rangs de l'ALN, après la grève des étudiants algériens du 19 mai 1956.

Il avait également participé à de nombreuses batailles contre les forces coloniales dans la wilaya historique VI. Maîtrisant l’arabe et le français, le défunt a été nommé secrétaire du colonel Si El-Haouès, commandant de la wilaya historique VI, et chargé des fonctions de secrétaire de la wilaya jusqu'au cessez-le-feu, le 19 mars 1962. Au lendemain de l'indépendance, le regretté a rejoint l'administration.

Il a contribué à l’enrichissement de la bibliothèque historique à travers plusieurs publications, tout en participant à des rencontres et des manifestations sur l’histoire. Ses témoignages sont conservés au niveau du Musée régional d'El-Oued et au Musée national du Moudjahid.

En cette douloureuse occasion, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a présenté à la famille du défun t et à ses compagnons d'armes, ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant de combler le défunt de sa Sainte miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort.