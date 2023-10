Le gouvernement a suivi, lors de sa réunion présidée samedi par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, une communication sur les mesures inscrites dans le cadre du programme relatif au développement et à la promotion de l’entreprenariat estudiantin, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Le gouvernement a entendu une communication conjointe présentée par les ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, sur les mesures inscrites dans le cadre du programme relatif au développement et à la promotion de l’entreprenariat estudiantin", précise la même source.

Les objectifs de ce programme visent notamment à "créer un environnement propice à l'entreprenariat au sein de l’université, à mettre à disposition des étudiants les outils nécessaires pour la création et la gestion d'entreprise et à soutenir les étudiants entrepreneurs à travers la mise en place des structures d’accompagnement".

A ce titre, la communication a porté sur "le l ancement, notamment, de centres de développement de l'entreprenariat dans chaque université, de la plateforme électronique d'aide à l'entreprenariat (moukawil.dz) et du guide de l'entrepreneur fournissant des informations détaillées sur les différentes procédures administratives liées à l'entreprenariat, permettant aux étudiants de réaliser des projets de fin d'étude axés sur la création d'une start-up ou d’une micro-entreprise", ajoute le communiqué.

Une communication conjointe sur le bilan des incendies

Le gouvernement a entendu, lors de sa réunion présidée, samedi, par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, une communication conjointe sur le bilan des incendies enregistrés cette année ainsi que les mesures qui ont été prises pour y faire face, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Cette communication conjointe a été présentée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, et le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mohamed Abdelhafid Henni. L'exposé a porté également sur "les dispositions prises par le secteur de l’agriculture pour le recensement des agriculteurs victimes des incendies en vue de procéder, dans les meilleurs délais, à leur indemnisation", note la même source.