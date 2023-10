Le milieu offensif international algérien d'Al-Gharafa SC Yacine Brahimi, auteur de deux buts lors de la victoire de son équipe devant Maidhar (5-2), vendredi soir pour le compte de la 6e journée de la compétition, a consolidé sa position de meilleur buteur du championnat du "Qatar Stars League" (QSL - Qatar) avec 9 réalisations .

Le capitaine d'Al-Gharafa, s'est illustré devant Maidhar en inscrivant les 4e et 5e buts en fin de partie (88e et 90e+4), au moment où son compatriote Farid Boulaya a été l'auteur du 3e but (68e).

Boli (45e + 4) et Traoui (48e) avaient ouvert le score pour Al-Gharafa.

Outre ses deux buts, Brahimi a offert deux passes décisives, tout en permettant son club de s'installer provisoirement en tête du "QSL" avec 13 points, en compagnie d'Al-Sadd, alors que Maidhar, battue pour la 2e fois de rang, reste scotchée à la 8e place avec 4 points au compteur.

La performance de Yacine Brahimi (ex-Porto/Portugal), lui a permis d'être élu meilleur joueur du match.

Au classement des buteurs de la compétition, avec 9 buts, il devance de quatre buts ses plus proches concurrents.

L'autre algérien évoluant au Qatar SC, Mohamed Benyettou, sociétaire d'El-Wakra, est 6e avec 4 buts.

En revanche, l'international algérien, Baghdad Bounedjah (Al-Saad) ne figure pas au classement des buteurs cette saison.

Second meilleur buteur de l'histoire du championnat du Qatar (167 buts), Bounedjah est meilleur buteur de son club (201) qu'il avait rejoint en 2015.

Il est à souligner que le champion d'Afrique avec les "Verts" en 2019, connait un début de saison laborieux, en raison d'une blessure qui l'a empêché d'être présent au dernier stage de la sélection algérienne.