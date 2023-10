Une centaine de femmes rurales ont bénéficié, à Tipasa, d'une formation sur les techniques de séchage du poisson et de transformation des déchets ménagers, initiée par le Forum de soutien et de promotion de la femme rurale, en coordination avec les secteurs concernés, a-t-on appris, mercredi, des organisateurs.

Il s’agit de l’organisation par le Forum de deux sessions de formation spécialisée au profit de femmes rurales, la première à l'Ecole de formation technique de pêche et d'aquaculture de Cherchell, au profit de 40 femmes de différentes régions du pays, axée sur les techniques de séchage du poisson et des produits de la pêche, avec un encadrement assuré par des enseignants et des cadres de la Chambre nationale de pêche, a indiqué la présidente du Forum, Mme Bendjoudi Dalila, à la clôture de cette session.

La 2 e session, d’une durée de trois jours (16, 17 et 18 octobre), a ciblé une soixantaine de femmes qui ont bénéficié d'une formation sur la transformation des déchets ménagers en engrais biologiques, au niveau du Centre de formation professionnelle de Tipasa, en coordination avec le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, à travers des cadres de l’Institut national des formations environnementales, a fait savoir la même responsable.

L'initiative, inscrite dans le cadre du plan de travail du Forum, "vise à assurer une formation spécialisée à la femme rurale, de manière à acquérir des compétences dans divers domaines, qui leur permettent d'accéder au monde de l'entrepreneuriat, avec le moins de moyens possibles", a-t-elle souligné. Mme Bendjoudi a, également, fait part de l’organisation, durant cette année, de sept sessions de formation spécialisées dans divers domaines, dont les méthodes de fabrication de produits de nettoyage, les techniques de fabrication du fromage, le tissage des tapis, et les habits traditionnels.

"Ces sessions ont profité à près de 500 femmes", a-t-elle précisé. Dans le cadre de l'encouragement de la femme rurale, le Forum de soutien et de promotion de la femme rurale a, en outre, contribué à la distribution de 200 machines à coudre et 100 équipements de tissage de tapis au profit de plus de 200 femmes, en coordination avec différents organismes publics, selon la même source.