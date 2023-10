Une opération de commercialisation des poissons (Tilapia) du premier projet d’aquaculture intégré à l’agriculture a été lancée samedi dans la wilaya de Guelma.

Cette première opération de vente a été organisée au niveau de la pêcherie d’un des centres commerciaux du chef-lieu de wilaya en vertu d’un contrat de partenariat entre ce centre commercial et l’exploitation agricole productrice activant dans la commune de Bouati Mahmoud à l’initiative de la direction et de la chambre de la pêche et de l’aquaculture.

Selon Faouzi Habita, directeur de de la pêche, les services de cette direction ont ensemencé en mai et juin de l’année en cours 10.000 alevins de Tilapia rouge et gris ainsi que des géniteurs au niveau de cette exploitation agricole de 21 hectares disposant de plusieurs bassins d’irrigation qui a rejoint le programme d’aquaculture intégrée à l’agriculture.

La production prévisionnelle pour cette année de l’exploitation devra atteindre 6 tonnes, a ajouté le même cadre qui a souligné que les premiers succès du projet ont encouragé le propriétaire de l’exploitation à élargir son projet pour parvenir à produire 15 tonnes en 2024. L’organisation de cette journée de commercialisation vise à faire connaitre les capacités locales de production de poissons d’eau douce susceptibles d’être écoulés directement du producteur au consommateur d’une manière à assurer un approvisionnement régulier en produits frais à prix abordable, selon le même responsable. Le gérant du centre commercial qui a abrité l’opération de vente et le représentant de l’exploitation agricole ont mis l’accent sur l’importance de conventions entre les opérateurs du secteur pour développer cette activité.

La manifestation a connu la remise d’attestations aux intervenants du secteur de la pêche continentale et associations professionnelles pour leurs efforts dans la promotion des produits de la pisciculture.