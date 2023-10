Le projet d’aménagement et de réhabilitation du stade de football Messaoud Zeghar

d’El Eulma (Sétif) sera réceptionné "au plus tard mars prochain", apprend-on samedi

des services de la wilaya.

Selon les mêmes services, cet investissement public de 36 millions DA lancé en juillet passé porte sur l’aménagement du terrain en gazon naturel et la requalification de l’unité d’hébergement et de récupération, des vestiaires, des gradins, de l’éclairage et le bitumage des alentours du stade en plus de travaux de peinture.

Avec un taux de 75 % d’avancement des travaux en cours, cet équipement contribuera à terme à développer la pratique sportive dans la région et d’encadrer la formation de jeunes dans le sport roi, selon la même source. Au cours de la visite effectuée samedi à cet équipement, le wali Mostefa Limani a préconisé d’accélérer la cadence des travaux et de respecter les critères techniques dans leur exécution pour réceptionner dans les délais contractuels ce stade de 20.000 places ouvert en 1960. Au cours des deux dernières années, une enveloppe financière de 1,6 milliard DA a été octroy ée à la réalisation de 42 stades proximité en pelouse synthétique à travers 12 communes de la wilaya, selon les données de la direction de la jeunesse et des sports.