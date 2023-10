La situation humanitaire à Gaza est désormais "catastrophique", ont alerté samedi cinq agences de l'ONU, assurant que les hôpitaux sont "submergés" de blessés et que les enfants "meurent à un rythme alarmant".

Dans un communiqué, l'Organisation mondiale de la santé, le Programme alimentaire mondial, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, le Programme de l'ONU pour le développement et le Fonds de l'ONU pour la population, rappellent que la situation humanitaire à Ghaza était déjà "désespérée" avant l'agression sioniste .

"Elle est aujourd'hui catastrophique", poursuivent-ils, appelant la communauté internationale à en "faire plus" pour aider les habitants de Ghaza. "Le temps est compté avant que les taux de mortalité ne montent en flèche en raison de l'apparition de maladies et du manque de capacités en matière de soins de santé", préviennent-elles.

Un premier convoi d'aide humanitaire de 20 camions selon l'ONU, venant d'Egypte, y est entré samedi via le terminal de Rafah. Ce chiffre est totalement insuffisant pour l'ONU qui veut 100 camions par jour pour les 2,4 millions de Ghazaouis privés de tout. "Les Ghazaouis ont besoin de beaucoup plus, un acheminement massif d'aide est nécessaire" a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, au "Sommet pour la paix" du Caire. Selon les cinq agences de l'ONU, "les enfants meurent à un rythme alarmant, privés de leur droit à la protection, à la nourriture, à l'eau et aux soins de santé". "Les hôpitaux sont submergés de blessés. Les civils ont de plus en plus de mal à accéder aux denrées alimentaires essentielles", poursuivent-elles. Dans la bande de Ghaza, plus de 4.300 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans les bombardements incessants menés par l'armée sioniste.

83% des victimes sont des civils (ONG)

Environ 83 % du total des victimes des attaques menées par l'entité sioniste contre la bande de Ghaza au cours des deux dernières semaines étaient des civils, dont 39 % étaient des enfants, a déclaré samedi l'Observatoire Euro-méditerranéen des Droits de l'Homme.

L'observatoire (communément appelé Euro-Med Monitor), a souligné dans un communiqué publié sur son site que l'entité sioniste a, depuis le 7 octobre, mené 24 heures sur 24, des milliers de frappes aériennes et d’attaques d’artillerie, ciblant des quartiers résidentiels et des immeubles à plusieurs étages habités par des civils à Ghaza.

Au moins 1 590 enfants et 920 femmes sont tombés en martyrs, affirme l'ONG. L'armée sioniste a complètement détruit 28 200 logements et partiellement endommagé 104 000 autres, a déclaré Euro-Med Monitor. En outre, elle a détruit totalement ou partiellement environ 103 établissements de santé (19 hôpitaux, 48 cliniques et 36 ambulances), 76 écoles, 273 installations industrielles, 79 sièges de médias, 26 mosquées et plusieurs églises, d'après la même source.

Des dizaines de milliers de personnes manifestent à Londres en soutien à Ghaza

Près de 100.000 personnes ont marché, samedi, à Londres pour réclamer "la fin de la guerre à Ghaza" et réitérer leur soutien à la Palestine, cible depuis deux semaines d'une agression sauvage des forces d'occupation sionistes.

Venus en petits groupes ou en famille, "les manifestants ont afflué par milliers dans le quartier de Marble Arch, dans le centre de la capitale britannique, paralysant la circulation des voitures et des bus dans toutes les artères à proximité", selon des médias sur place.

La cortège qui s'est élancé en direction de Whitehall, la rue qui mène à Downing Street, a scandé sans relâche "Libérez la Palestine", avec des dizaines de drapeaux palestiniens et de pancartes, sur lesquelles on pouvait lire "Ghaza : cessez le massacre" ou "Stop à l'occupation".

Autour de 14h00, les manifestants étaient autour de 100.000 personnes, a indiqué la police de Londres sur X (ex-Twitter). "On est venus apporter notre soutien car on ne peut pas rester silencieux, regarder les informations et ne rien faire", a déclaré une manifestante.

D'autres mobilisations avait également eu lieu samedi à la même heure à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Samedi dernier, des milliers de personnes avaient déjà manifesté à Londres en soutien à la Palestine. Le bilan de l'agression continue de l'entité sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie occupée s'est élevé, samedi, à 4473 martyrs palestiniens et plus de 15.400 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé.