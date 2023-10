Le gouvernement tchadien a été légèrement remanié samedi, selon un décret présidentiel relayé par des médias. Adago Yacouba est nommé ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, en remplacement du général Daoud Yaya Brahim. M. Yacouba occupait jusqu'à ce jour, le poste de secrétaire général adjoint du Mouvement patriotique du salut, l'ancien parti au pouvoir.

Selon la même source, Ramatou Mahamat Houtouin est nommée ministre secrétaire générale du gouvernement, en remplacement de Choua Haliki Mahamat. Mme Houtouin cède, ainsi, le poste de ministre délégué auprès du ministre de l'Energie, chargé de l'indépendance énergétique, à Abdoulaye Diar Mogodi.

Pour rappel, le gouvernement d'union nationale, mis en place en octobre 2022 et dirigé par Saleh Kebzabo, est chargé de mener la deuxième phase de transition de vingt-quatre mois et d'organiser un référendum constitutionnel et des élections post-transition. Le référendum sur le projet de nouvelle Constitution est prévu pour le 17 décembre prochain.