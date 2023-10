Au moins 145.000 personnes au Nord-Kivu, se sont nouvellement déplacées vers plus de 33 localités depuis le 1er octobre dernier, à la suite du regain des violences dans les territoires de Masisi et Rutshuru, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), selon l'ONU.

Des affrontements violents entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23 se sont poursuivis jusqu'au 16 octobre dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Le Bureau des Nations unies pour la coordination de l'aide humanitaire (OCHA) parle d’une détérioration de la situation humanitaire dans ces deux territoires.

D’après un rapport d'OCHA publié mardi, les populations déplacées dans les zones affectées sont confrontées à des besoins urgents en nourriture, en eau, en abris et en soins de santé. La coordination humanitaire ajoute que la surpopulation des salles de classe à Mweso, avec l’arrivée des nouveaux élèves déplacés, présente des risques sanitaires importants et expose les enfants à divers autres risques.

Aussi, le centre de santé de Bwiza dans le Rutshuru est débordé. Il fait face à une pénurie de médicament s en raison du manque d'accès pour les organisations humanitaires, fait savoir OCHA. La situation sécuritaire dans les deux territoires se détériore également, indique la même source, qui parle d’au moins sept civils tués dans la nuit du 9 octobre dans la localité de Rumangabo, près de Rutshuru.

Des sources locales estiment que le nombre de personnes déplacées pourrait augmenter à cause de nouveaux mouvements des populations fuyant les combats qui continuaient en fin de semaine dernière dans la région.