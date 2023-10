Un groupe soudanais de défense des droits de l'homme a déclaré samedi que 715 personnes avaient été victimes de disparitions forcées au cours du conflit actuel entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR).

Le Groupe pour les victimes de disparitions forcées a indiqué dans un rapport que "715 civils ont été victimes de disparitions forcées au Soudan au cours des six mois de guerre entre les FAS et les FSR". Le rapport fait état de violations telles que l'enlèvement, la détention et la disparition de personnes entre le 15 avril et le 15 octobre, dans la capitale Khartoum et dans d'autres villes.

Il précise que ces disparitions concernent 666 hommes, dont 650 adultes et 16 mineurs, et 49 femmes, dont 47 adultes et deux mineures.

Khartoum a enregistré le plus grand nombre de disparitions avec 309. En février 2021, sous le gouvernement de l'ancien Premier ministre Abdalla Hamdok, le Soudan a ratifié la Convention contre la torture et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcée s, mais les procédures d'adhésion aux conventions et aux protocoles annexes concernant la formation d'un mécanisme de protection n'ont pas été achevées.

Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d'affrontements meurtriers entre les FAS et les FSR à Khartoum ainsi que dans d'autres régions, qui ont fait au moins 3.000 morts et plus de 6.000 blessés, selon les chiffres publiés par le ministère soudanais de la Santé.

Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), près de 5,8 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan en raison du conflit prolongé.