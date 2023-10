Les brigades mobiles de la police judiciaire de Berrahal et Sidi Amar de la sûreté d’Annaba ont démantelé un réseau de neuf personnes activant au sein d’une bande criminelle spécialisée dans le trafic illicite de drogues et psychotropes et saisi 28 grammes de cocaïne, a indiqué mercredi un communiqué de la cellule de communication de cette sûreté.

Selon le communiqué, les deux brigades ont saisi dans le cadre de l’opération 734 comprimés psychotropes, une balance électronique, des armes blanches et des montants d’argent issus de ce trafic.

Les suspects arrêtés ont été présentés mardi devant les deux procureurs de la République compétents pour "commerce illicite de drogues, vente et stockage de drogues dures dans le cadre d’une bande criminelle et recours aux réseaux sociaux pour l’écoulement de psychotropes".